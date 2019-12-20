Главная Новости
20 декабря • обновлено в 18:04
МоваЯзык
МедОбоз Главная

Группа D'lemma стали гостями инфо-панк шоу "Бурчук Live" - ч.1

30
Читать материал на украинском

Группа D'lemma стали гостями инфо-панк шоу "Бурчук Live".

Участники проекта рассказали, что их песня "Шаленій" получила награду, как лучшая песня года.

Они также вспомнили, в каках премиях группа становилась номинантом в 2019, и рассказали о релизе нового музыкального клипа "Динамит"

Об этих и других новостях узнавайте из прямого эфира ObozTV

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Бурчук LIVE" на OBOZREVATEL.

Темы
Бурчук LIVE Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости