Группа D'lemma стали гостями инфо-панк шоу "Бурчук Live" - ч.1
Группа D'lemma стали гостями инфо-панк шоу "Бурчук Live".
Участники проекта рассказали, что их песня "Шаленій" получила награду, как лучшая песня года.
Они также вспомнили, в каках премиях группа становилась номинантом в 2019, и рассказали о релизе нового музыкального клипа "Динамит"
Об этих и других новостях узнавайте из прямого эфира ObozTV
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!
Читайте все новости по теме "Бурчук LIVE" на OBOZREVATEL.
0
0
0
0
0
0
0
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы