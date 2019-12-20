Виктор Пинчук может быть агентом КГБ: сенсационное заявление депутата Деркача

Внефракционный народный депутат Украины Андрей Деркач на пресс-конференции в Киеве озвучил сенсационную информацию.

По его словам, олигарх Виктор Пинчук якобы был агентом КГБ. Более того, предъявил "агентурную расписку".

Кто передал депутату этот документ, почему он пошел на такой беспрецедентный шаг, о вербовке КГБ и отношениях украинского олигарха с американскими политиками – в интервью OBOZREVATEL рассказал Андрей ДЕРКАЧ.

"Коллеги Пинчука по работе в КГБ находятся на территории моей родной страны Украины и моего родного города Днепра. Понятно, что единственным подтверждающим фактом подлинности оригинала подписки агента КГБ Пинчука является собственноручно написанный документ и подпись под его обязательством служить КГБ и СССР. Те, кто был на пресс-конференции, как раз и держали в руках этот подлинник", - заявил Деркач.

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