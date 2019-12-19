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19 декабря • обновлено в 20:47
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Сколько зарабатывает 42-летняя актриса порно в США

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Актриса Мейтленд Уорд объяснила свой уход из фильмов студии Disney в порно. Она заявила, что в фильмах для взрослых зарабатывает значительно больше.

42-летняя артистка призналась, что совсем не жалеет о своем выборе. Об этом сообщает издание Daily Beast.

Уорд вспомнила, что ее агент был недоволен, когда она начала постить эротические снимки в Instagram, поэтому она начала сниматься в порно, объяснив это желанием быть собой. По словам знаменитости, в настоящее время она зарабатывает до 62 тысяч долларов в месяц.

Мейтленд Уорд снималась в таких сериалах, как "Правила совместной жизни", "Большой ремонт", "Дерзкие и красивые" и "Бостонская школа".

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