Меркель призвала иностранцев приезжать на работу в Германию
Меркель призвала иностранцев приезжать на работу в Германию. Об этом канцлер заявила в своем видеообращении.
"Немецкий бизнес не может быть успешным без достаточного количества квалифицированных работников", - заявила она.
По ее словам, в Германии есть много компаний, которые активно ищут квалифицированных рабочих. Канцлер уточнила, что в противном случае немецким компаниям придется перемещаться в другие страны.
Основанием для привлечения иностранных специалистов стал новый немецкий миграционный закон, который вступит в силу с 1 марта 2020 года. Закон предусматривает упрощение трудоустройства работников-иностранцев во всех без исключения сферах, а не только в тех, где не хватает квалифицированной рабочей силы.
Также утрачивает силу норма, согласно которой перед трудоустройством иностранца из-за пределов ЕС работодатель должен был проверить, не претендуют на это рабочее место граждане ФРГ или стран-членов ЕС.
Кроме того, тем иностранцам из-за пределов ЕС, которые владеют немецким языком и имеют соответствующую квалификацию, позволят прибыть в ФРГ с целью поиска работы и находиться здесь в статусе соискателя до шести месяцев.
Впрочем, такие иностранцы при поиске рабочего места не смогут получать социальные выплаты.
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