Меркель призвала иностранцев приезжать на работу в Германию. Об этом канцлер заявила в своем видеообращении.

"Немецкий бизнес не может быть успешным без достаточного количества квалифицированных работников", - заявила она.

По ее словам, в Германии есть много компаний, которые активно ищут квалифицированных рабочих. Канцлер уточнила, что в противном случае немецким компаниям придется перемещаться в другие страны.

Основанием для привлечения иностранных специалистов стал новый немецкий миграционный закон, который вступит в силу с 1 марта 2020 года. Закон предусматривает упрощение трудоустройства работников-иностранцев во всех без исключения сферах, а не только в тех, где не хватает квалифицированной рабочей силы.

Также утрачивает силу норма, согласно которой перед трудоустройством иностранца из-за пределов ЕС работодатель должен был проверить, не претендуют на это рабочее место граждане ФРГ или стран-членов ЕС.

Кроме того, тем иностранцам из-за пределов ЕС, которые владеют немецким языком и имеют соответствующую квалификацию, позволят прибыть в ФРГ с целью поиска работы и находиться здесь в статусе соискателя до шести месяцев.

Впрочем, такие иностранцы при поиске рабочего места не смогут получать социальные выплаты.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!