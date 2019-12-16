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16 декабря • обновлено в 16:23
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Зеленскому спели о коррупционерах на концерте "Квартала-95"

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Президент Украины Владимир Зеленский пришел на концерт "Квартала 95", который проходил в Национальном дворце искусств "Украина" вечером 15 декабря.

Об этом в Facebook сообщил журналист Дмитрий Кучер, который опубликовал видео с главой государства.

"Владимир Александрович на концерте Вечернего Квартала. Даже билет купил и показал его на сцене", – отметил он.

На записи показано, что ведущие шоу сцены комментируют появление президента. После Зеленский заходит через сцену, показывает в руках билет и уходит на свое место в зале.

Также на концерте была пресс-секретарь президента Юлия Мендель, которая выложила в Instagram песню про "прокурорские посадки".

"Весна прошла, посадок нет, а что зимой – зимой сажать не принято?" – пели перед Зеленским артисты "Квартала 95".

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