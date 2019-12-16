Новые подробности расследования дела Шеремета
В четверг, 12 декабря, главный подозреваемый в убийстве Павла Шеремета Андрей Антоненко пытался связаться с товарищем, проживающим с ним в одной квартире.
Это произошло в ходе ожидания обыска его квартиры в центре Киева, сообщают источники LB.ua.
Оперативники установили, что Антоненко попросил друга "срочно вынести из квартиры зеленую вещь", лежавшую в его шкафу.
Как пишет издание, предмет, о котором шла речь, был спрятан в офисе, расположенном на первом этаже того же здания. Человека, который осуществлял сокрытие предмета, следствие установило, он допрошен и дал показания.
По данным СМИ, оперативным путем было установлено: предмет, о котором идет речь, визуально похож на противопехотную мину МОН-50, однако находится в полуразобранном состоянии (что подразумевает возможность использования в любое время, с "начинением" тем или иным содержимым).
Как сообщаются, в настоящее время следствие проводит снятие следов ДНК с предмета, молекулярные, а также прочие технические анализы, с отпечатками пальцев включительно.
По словам источника, неотложные ночные обыски у ряда волонтеров были обусловлены именно этим эпизодом.
Отметим, что позже в эфире "Свободы слова с Савиком Шустером" министр внутренних дел Арсен Аваков подтвердил данную информацию.
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