Новые подробности расследования дела Шеремета

В четверг, 12 декабря, главный подозреваемый в убийстве Павла Шеремета Андрей Антоненко пытался связаться с товарищем, проживающим с ним в одной квартире.

Это произошло в ходе ожидания обыска его квартиры в центре Киева, сообщают источники LB.ua.

Оперативники установили, что Антоненко попросил друга "срочно вынести из квартиры зеленую вещь", лежавшую в его шкафу.

Как пишет издание, предмет, о котором шла речь, был спрятан в офисе, расположенном на первом этаже того же здания. Человека, который осуществлял сокрытие предмета, следствие установило, он допрошен и дал показания.

По данным СМИ, оперативным путем было установлено: предмет, о котором идет речь, визуально похож на противопехотную мину МОН-50, однако находится в полуразобранном состоянии (что подразумевает возможность использования в любое время, с "начинением" тем или иным содержимым).

Как сообщаются, в настоящее время следствие проводит снятие следов ДНК с предмета, молекулярные, а также прочие технические анализы, с отпечатками пальцев включительно.

По словам источника, неотложные ночные обыски у ряда волонтеров были обусловлены именно этим эпизодом.

Отметим, что позже в эфире "Свободы слова с Савиком Шустером" министр внутренних дел Арсен Аваков подтвердил данную информацию.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!