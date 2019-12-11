Легендарному Андрею Макаревичу исполнилось 66 лет

Заслуженный артист России, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич 11 декабря отмечает свой день рождения.

Так, ему исполняется 66 лет. Как музыкант выглядел в молодости, как вступался за Украину и почему его многие невзлюбили на родине, расскажет OBOZREVATEL

Андрей Макаревич родился 11 декабря 1953 года в Москве. Отец – архитектор и преподаватель Вадим Макаревич, мать – врач-фтизиатр, ученый-микробиолог Нина Макаревич (в девичестве Шмуйлович).

Под руководством отца, который был музыкантом-любителем, Андрей Макаревич с ранних лет играл на фортепиано. Он поступил в музыкальную школу по классу фортепиано, но, вопреки воле родителей, бросил учебу.

Учась в школе, мальчик собирал коллекцию бабочек, мечтал стать специалистом по изучению змей и даже держал их дома. В 12 лет Макаревич начал самостоятельно заниматься игрой на гитаре. Он сочинял стихи, играл на гитаре бардовские песни.

В 1969 году вместе с несколькими одноклассниками – Александром Ивановым, Павлом Рубиным, Игорем Мазаевым и Юрием Борзовым – Андрей Макаревич организовал группу "Машина времени". С нею связана практически вся творческая деятельность Макаревича. Он по сей день является руководителем группы, ее "лицом", основным автором текстов, композитором и исполнителем.

Как известно, с самого начала Евромайдана Андрей Макаревич выступал в его поддержку и критиковал российские СМИ за то, как они освещали события в Украине. После побега Виктора Януковича музыкант назвал сокрытие того на территории России позором перед всем миром, отметив: "Честный человек не будет скрывать преступника и вора. А вор – будет".

В начале 2014 года Андрей Макаревич одним из первых выступил против оккупации Крыма, также музыкант участвовал в Марше мира. Известно, что пророссийски настроенным сепаратистам с Донбасса он посоветовал эмигрировать в Россию.

"Иду в Марше мира. Понимаю, что время не позволяет дойти до Сахарова, соскакиваю в переулок перед Трубной. Немножко поздно понимаю, что сейчас уткнусь в кургиняновских соколов. Из переулка выныривают двое – мужики лет под 50, хорошо одетые. У меня на лацкане маленький пацифик с желто-синей ленточкой. Крик: "Бандера, бл***!" Подбегают, узнают, цепенеют на мгновенье, это позволяет мне, не меняя скорости и направления, пройти мимо них. В спину: "Андрюха! Жид Бандере продался!" Боюсь, этот народ уже не спасти", – рассказывал в 2014 году Макаревич.

В апреле того же 2014 года на здании Дома книги на Новом Арбате в Москве появился плакат "Пятая колонна. Чужие среди нас", где были портреты музыкантов Андрея Макаревича, Юрия Шевчука, оппозиционера Алексея Навального, Бориса Немцова и депутата Госдумы Ильи Пономарева.

Также Макаревича жестко осудили в России за то, что в августе 2014-го он встретился с жителями освобожденного Славянска и дал благотворительный концерт в Святогорске перед детьми-беженцами. Артиста хотели признать персоной нон-грата в России и лишить всех наград, создав соответствующую петицию на сайте "Change.org".

Концерты артиста в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Самаре, Кирове и ряде других городов были отменены.

В 2017 году в статье в "Новой газете" Андрей Макаревич подчеркнул, что в российском обществе, при помощи власти, установился раскол после событий в Украине, но у него нет рецепта, что делать с ситуацией, которая сложилась в стране, так как возможность диалога между людьми упущена.

Как-то в комментариях под своим постом в Фейсбуке Макаревич предположил, что пропаганда Кремля открыла "какой-то двадцать пятый кадр, который реально превращает людей в злобных дебилов", – в России это также получило широкий резонанс.

В 2015 году музыкант в Беларуси дал интервью изданию "Будзьма беларусамi", где рассказал, чем белорусы отличаются от русских: "Разница есть, конечно. Хотя бы даже в отношении к природе. У вас это отношение европейское, у нас – испорченное кочевниками. Кочевники привыкли гадить, потому что они не сидят на местах: они завтра едут дальше. Можно не заботиться о чистоте. Подозреваю, что у русских это осталось со времен татарского ига".

В апреле 2019 года Макаревич осудил решение Путина выдавать паспорта России жителям оккупированного Донбаса, чем вызвал резкую критику со стороны своей коллеги, певицы Юлии Чичериной, которая заявила, что "Макаревич – ярчайший представитель общества потребления, мажор с раздутым эго, с детства обласканный славой и сладостями. Для того, чтобы он понял, зачем жителям Донбасса русский паспорт, надо вывезти его в Докучаевск, Ясиноватую или в Кировск, чтобы он пожил пару дней там и рассказал бы этим людям в глаза, почему он не хочет, чтобы им дали паспорта".

А недавно Андрей Макаревич, актриса Лия Ахеджакова и многие другие обратились к Путину с призывом не подписывать закон о признании физических лиц иностранными агентами. Обращение было опубликовано на сайте общественного движения "За права человека". После этого Макаревич подвергся массовой критике со стороны россиян в социальных сетях. Так, в адрес Макаревича и Ахеджаковой посыпались обвинения, упреки и ругань. В частности, их упрекнули в русофобии и предательстве своей страны. Общественным деятелям из-за несогласия с позицией руководства России предложили "валить из страны", поскольку те якобы "против России".

Причем как-то, в 2016 году Андрей Макаревич отметил, что больше не хочет говорить о политике. "…Мне это глубоко неинтересно, я сказал все, что хотел, и с тех пор мало что изменилось", – сказал он DW.

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