Создатели оперы-антиутопии GAZ стали гостями прямого эфира ObozTV

Композитор Илья Розумейко и продюсер Ян Голуб стали гостями инфо-панк шоу "Бурчук LIVE"

Они рассказали о международном проекте "GAZ", который Украина создает вместе с другими европейскими странами.

"К нам обратилась американская режиссер и рассказала о крутом легендарном спектакле Леся Курбаса, который ставился год назад, это была авангардная постановка по пьесе немецкого драматурга Георга Кайзера. Она в свое время выиграла очень много престижных премий, в том числе и в Париже, и Нью- Йорке. Но Курбаса расстреляли, а партитура была утрачена. И у нашей американской коллеги была идея сделать реконструкцию", - рассказал композитор Илья Розумейко.

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