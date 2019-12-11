Телеканал "ТНТ" покажет сериал "Слуга народа": будет ли адаптация
Российский развлекательный телеканал "ТНТ" покажет сериал "Слуга народа", главную роль в котором исполнил президент Украины Владимир Зеленский.
Но, возможно, из сериала удалят несколько сцен, в которых упоминается президент РФ Владимир Путин.
Так, например, в первой серии главу России назвали "Хубло".
– Знаете, кто такие часы носит? – Кто? – Путин. – Путин – Хубло.
"Уважаемые депутаты. Уважаемые депутаты! Путина сбросили! Простите, это шутка, просто по другому вас не остановить".
Как писал OBOZREVATEL, сериал "Слуга народа" по итогам первого полугодия 2019 попал в список самых популярных в российских онлайн-кинотеатрах.
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