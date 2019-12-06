Украинским музыкантам не хватает продюсеров: Александр Ягольник

Музыкальный критик и продюсер Александр Ягольник в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Бурчук LIVE" Александра Лирчука и Аллы Метлашевской.

Он прокомментировал появление информации о самых популярных песнях и видео, украинцы обращались в 2019 году.

"А что вас удивляет? Это такие вкусы в мире сейчас. У нас также есть классная музыка, но у нас нет ее достойной популяризации, потому что мир уже давно живет законами, где музыку популяризируют. Я намекаю на то, что молодым коллективам не хватает продюсеров. Поэтому сейчас такая ситуация, что украинская музыка может благодарить только группу "Время и стекло", - заявил Ягольник.

Он также прокомментировал возможный концерт российской шансон группы "Воровайки" в Украине.

"Было довольно странно видеть их афиши на аллее Героев небесной сотни. Воровайки - это вообще позор!", - отметил продюсер.

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