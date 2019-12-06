ПОРЕБРИК: В РФ возмутились на заявления о стене на Донбассе

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Андрей Руденко назвал заявление помощника президента Украины Андрея Ермака отгородить часть Донбасса стеной контрпродуктивным.

По его мнению, не очень полезно спекулировать на негативных сценариях развития событий, особенно перед предстоящим саммитом "нормандской четверки", передает Интерфакс.

"Попытки спекулировать на разного рода негативных сценариях вряд ли полезны накануне встречи лидеров в Париже. Такие заявления контрпродуктивны и вызывают серьезные вопросы относительно реальных намерений Киева на предстоящем саммите", – сказал российский дипломат.

При этом Руденко заявил, что для России якобы главное – это убедиться, что все стороны конфликта верны Минским договоренностям. По мнению российского чиновника, эти соглашения должны оставаться главной формой урегулирования войны на Донбассе.

Как сообщал OBOZREVATEL, помощник президента Украины Андрей Ермак сказал, что страна может отгородиться от неподконтрольной части Донбасса стеной, если саммит "нормандской четверки" пройдет неудачно.

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