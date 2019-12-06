Новые зарплаты для военнослужащих: от 10 200 грн

Министерство обороны установило минимальное денежное обеспечение военнослужащих на контракте на уровне 10,2 тыс. гривен.

За заключение первого контракта установлено единовременное денежное вознаграждение военнослужащим в следующих размерах: рядовым – 8, сержантам (старшинам) – 9 прожиточных минимумов. Об этом говорится на сайте ведомства.

Дополнительные выплаты за выполнение задач в Операции Объединенных сил составляют от 6,5 до 17 тыс. гривен в зависимости от расстояния от линии боевого соприкосновения.

Денежное обеспечение военнослужащих сил специальных операций, десантно-штурмовых войск, подразделений морской пехоты и горно-штурмовых воинских частей увеличено в среднем на 2-3 тыс. гривен (больше чем в других видах).

Одновременно с этим установлена надбавка (в среднем на 2-3 тыс. гривен) за особенности прохождения службы для снайперов, номеров расчетов ПТРК (Корсар и Стугна-П), которые имеют сертификаты об окончании соответствующих школ подготовки, операторам беспилотных летательных аппаратов.

Также выплачивается компенсация за аренду жилья для сержантов и солдат по контракту.

Напомним, что 6 декабря в Украине отмечают день Вооруженных сил. В этот день 1991 года был принят закон "О Вооруженных силах Украины", а День ВСУ был установлен постановлением Верховной Рады в 1993 году.

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