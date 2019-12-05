Одесса стала новой криминальной столицей Украины: министр Аваков

За последние месяцы Одесса превратилась в преступную столицу Украины. Мириться дальше с криминальной обстановкой в этом городе просто невозможно.

Об этом на брифинге в Одессе заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. По его словам, в других городах – Харькове, Днепре или Запорожье – такой ситуации, как в Одессе, нет.

"Почему случилось так, что профессиональные рейдеры-"активисты" стали неотъемлемым атрибутом деловой и политической жизни Одессы? В первый день военного положения задержана группа из 17 боевиков, атаковавших одно строительство, в другом месте нападают на политика... Местная политическая элита, местная деловая элита и управленческая элита почему-то подумали, что так удобно, почему-то приняли решение, что каждая политическая группа и группировка должна иметь при себе две-три "бригады" боевиков-"общественных деятелей", при этом реальные общественные деятели глубоко "забиты", в том числе и физически", – возмутился Аваков.

Он подчеркнул, что если криминогенная обстановка является результатом стиля управления местной городской власти или недостаточного внимания администрации, то проблему обязаны решить губернатор Одесской области Максим Степанов и мэр Одессы Геннадий Труханов. Если же им не хватит собственной воли – МВД поможет им в разрешении этой проблемы.

"Ни один юноша с битой, ни один активист-самозванец не может определять степень правосудия. И мы будем к этому двигаться. Очень жаль, что мы приезжаем в Одессу с такой миссией, результатом которой будет ряд достаточно болезненных и неприятных проверок, но, к сожалению, это та реакция, на которую государство должно пойти", – заверил министр.

Аваков также сообщил о решении провести углубленную проверку экономических схем в Одессе. Для этого будут привлечены специалисты из других областей и из Киева.

"Я думаю, что очень глупо со стороны одесской деловой и политической элиты присваивать себе такой сомнительный приз, как "столица разгула и уголовного элемента в Украине". Очень надеюсь, что этот эпизод мы пробежим очень быстро", – подытожил он.

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