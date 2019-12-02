Последние новости с брифинга о покушении на Соболева: прямое включение

Корреспондент ObozTV Александр Ковалев прокомментировал брифинг о покушении на убийство Вячеслава Соболева.

"Конкретики было немного. Относительно фамилий, то информация постоянно обновляется. Удалось уточнить информацию о находившихся в авто. Там находились две женщины, мужчина и ребенок. Практически все члены семьи. В отношении задержанных, то их двое, они не киевляне, одному из них 18 лет, другому 19. Правоохранители пока не давали точную информацию, откуда именно подозреваемые, сообщили, что один из Западной Украины, а другой из Цетральной. Обновилась и информация о месте выстрела. Стало известно, что стреляли из дома неподалеку. Там также нашли оружие, из которого, вероятно, совершили преступление. Это карабин 7,62-мм. Сейчас депутат под охраной. Информация постоянно обновляется", - заявил корреспондент.

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