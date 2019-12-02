"Правый сектор" не причастен к покушению на Соболева: спикер освободительного движения

Спикер "Правого сектора" Артем Скоропадский в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих инфо-панк шоу "Бурчук LIVE" Александра Лирчука и Аллы Метлашевской.

Он прокомментировал новости о том, что к покушению на депутата Вячеслава Соболева причастны "Правый сектор" или представители "Украинской добровольческой армии".

"На мой взгляд, нужно спрашивать у журналистов, которые взяли эту информацию и не разобрались в том, что такое "Правый Сектор" и "Добровольческий украинский корпус", и что такое "Украинская добровольческая армия". С 2015 года "Украинская добровольческая армия" не имеет никакого отношения к "Правому сектору". Мы вообще не знаем, кто все эти люди, они не имеют никакого отношения к "Правому сектору". Нас привязали к этому событию вообще не понятно как. Если вы посмотрите на сообщения киевской полиции, то там нет ни одной ссылки на "Правый сектор", - заявил Артем Скоропадский.

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