Главная Новости
2 декабря • обновлено в 22:01
МоваЯзык
МедОбоз Главная

"Правый сектор" не причастен к покушению на Соболева: спикер освободительного движения

414
Читать материал на украинском

Спикер "Правого сектора" Артем Скоропадский в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих инфо-панк шоу "Бурчук LIVE" Александра Лирчука и Аллы Метлашевской.

Он прокомментировал новости о том, что к покушению на депутата Вячеслава Соболева причастны "Правый сектор" или представители "Украинской добровольческой армии".

"На мой взгляд, нужно спрашивать у журналистов, которые взяли эту информацию и не разобрались в том, что такое "Правый Сектор" и "Добровольческий украинский корпус", и что такое "Украинская добровольческая армия". С 2015 года "Украинская добровольческая армия" не имеет никакого отношения к "Правому сектору". Мы вообще не знаем, кто все эти люди, они не имеют никакого отношения к "Правому сектору". Нас привязали к этому событию вообще не понятно как. Если вы посмотрите на сообщения киевской полиции, то там нет ни одной ссылки на "Правый сектор", - заявил Артем Скоропадский.

Об этих и других новостях узнавайте из прямого эфира ObozTV

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Бурчук LIVE" на OBOZREVATEL.

Темы
Бурчук LIVE Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персона
Артем Скоропадский
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
2
Смешно
2
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
)))) нацисты))))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости

Все новости