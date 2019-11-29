Главная Новости
30 ноября • обновлено в 11:22
МоваЯзык
МедОбоз Главная

ПОРЕБРИК: очередной маразм Жириновского

929
Читать материал на украинском

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский публично пригрозил уничтожить Украину, которая, по его словам, "заражает" США.

Свои угрозы он озвучил в Twitter. "Трампа уже злят обвинения по Украине. Киев сегодня — это Берлин 1933 года, такой же поджигатель войны. Киев сошел с ума и заражает Америку", – написал российский одиозный политик.

По словам Жириновского, Россия якобы не собирается это терпеть.

"Если Украина не остановится, нам придется ее превентивно уничтожить", — написал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Жириновский возмутился из-за того, что президент России Владимир Путин разговаривал по телефону с главой Украины Владимиром Зеленским.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Бурчук LIVE" на OBOZREVATEL.

Темы
Бурчук LIVE Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Поребрик News
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости