ПОРЕБРИК: очередной маразм Жириновского

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский публично пригрозил уничтожить Украину, которая, по его словам, "заражает" США.

Свои угрозы он озвучил в Twitter. "Трампа уже злят обвинения по Украине. Киев сегодня — это Берлин 1933 года, такой же поджигатель войны. Киев сошел с ума и заражает Америку", – написал российский одиозный политик.

По словам Жириновского, Россия якобы не собирается это терпеть.

"Если Украина не остановится, нам придется ее превентивно уничтожить", — написал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Жириновский возмутился из-за того, что президент России Владимир Путин разговаривал по телефону с главой Украины Владимиром Зеленским.

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