Волонтер Зверобой снова угрожает президенту Украины

Волонтер и участница войны на Донбассе Маруся Зверобой жестко отреагировали на обыски, которые у нее провело ГБР, и грозно обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

В комментарии телеканалу NewsOne она заявила, что если глава государства продолжит хамить защитникам Украины, то с ним действительно произойдет все то, о чем его предупреждала в нашумевшем стриме она и нардеп от "Европейской солидарности" София Федина.

"Распиарили по всему телевидению вырванный из контекста разговор, который был после слов нашего товарища президента, который поехал хамить нашим военнослужащим! Его предупредили: если ты будешь хамить, повторяю еще раз, если ты будешь хамить военнослужащим, с тобой произойдет все, что там мы по списку тебе объясняли с Фединой! Если еще не доходит!" – гневно заявила Зверобой.

"Если ты думаешь, что с тобой это не произойдет, потому что ты мне заказал обыск дома у моей бабушки, то ты ошибаешься – произойдет все так, как мы сказали! И не хр*н вести себя так с людьми, которые защищают Родину", – жестко подытожила волонтер.

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