Экс-глава Администрации Порошенко – член партии Медведчука

Бывший глава Администрации пятого президента Украины Петра Порошенко Игорь Райнин оказался членом партии кума главы России Владимира Путина Виктора Медведчука

В среду, 2 ноября, он возглавил харьковскую ячейку политсилы, сообщает Kharkiv Today

Отмечается, что представлять нового руководителя в регионе лично приехал один из лидеров "Оппоплатформы" Юрий Бойко. Он заявил, что Райнин "давно свой человек".

"Мой друг, уже могу его так назвать, Райнин Игорь Львович. Почему уже могу так сказать, потому что в свое время, когда он был у власти и занимал позицию главы Администрации, это мы его уговаривали там остаться. Он несколько раз порывался оттуда уйти, уволиться, а мы его уговаривали там остаться. Я сейчас могу это сказать, а раньше не было этой возможности, потому что он – единственный в той группе галичан, которая отстаивала интересы востока Украины. Вот он вместе с нами защищал в самое сложное время Харьков, Луганск, Донецк и не давал окончательно унизить нас, когда была националистическая власть, и ему было очень тяжело", – сказал Бойко.

Примечательно, что против кандидатуры Райнина в ОПЗЖ не проголосовал ни один человек, несколько членов партии воздержались.

В команде Порошенко отреагировали на членство Райнина в партии Медведчука. Народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко заявила, что очистка делает партию сильнее.

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