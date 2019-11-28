Суд принял решение по мэру Львова Андрею Садовому

Высший антикоррупционный суд Украины принял решение по скандальному делу в отношении мэра Львова Андрея Садового.

На заседании 27 ноября он постановил применить к подозреваемому залог в размере 1 млн 56 тысяч 550 гривень.

На внесение денежной суммы у мэра Львова есть 5 дней. Также суд обязал его "прибывать к детективу, прокурору, следователю, в суд по первому требованию".

Кроме того, Садовый должен сообщать об изменении места жительства или места работы, а также "воздержаться от общения" с другими фигурантами дела об обстоятельствах производства.

В суде Садового поддерживали его жена Екатерина, адвокаты, а также народные депутаты Украины восьмого созыва от фракции "Самопоміч" Оксана Сыроид, Олег Березюк и Татьяна Острикова. Они изъявили желание взять мэра Львова на поруки. С такой же инициативой выступил и мэр Киева Виталий Кличко.

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