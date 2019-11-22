Как украинцы относятся к евреям: комментарии религиоведа

Эксперт по религиоведению Дмитрий Горевой в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Бурчук LIVE" Александра Лирчука и Аллы Метлашевськой.

Он прокомментировал сообщения американских СМИ о том, что уровень антисемитизма в Украине зашкаливает. Больший уровень в Европе зафиксирован только в Польше.

"Я не знаю, что за компания проводила это исследование. Мне известно более обстоятельное исследование, которое проводила известная международная компания в прошлом году. И это исследование зафиксировало самый низкий уровень антисемитизма среди европейских стран именно в Украине. Там был такой вопрос, как вы относитесь к тому, чтобы членом вашей семьи или вашим соседом был еврей. И только 5% опрошенных в Украине ответили "негативно". Все лето государство возглавляли премьер-министр и президент, которые по происхождению являются евреями. Если бы у нас был развит антисемитизм, то за Зеленского вряд ли проголосовало бы 73% населения", - заявил Горевой.

Об этих и других новостях узнавайте по прямому эфиру ObozTV

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!