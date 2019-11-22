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22 ноября • обновлено в 18:30
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Украина возвращается в мировой океан: мы покупаем б/у ледокол

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Директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Бурчук LIVE" Александра Лирчука и Аллы Метлашевской.

Он прокомментировал новости о том, что Украина может приобрести собственный ледокол.

"Если бы речь шла о строительстве нового ледокола, разговор бы начинался от 80 млн долларов. Например, Великобритания недавно спустила на воду новый ледокол за 180 млн фунтов. Это если бы мы говорили о новом судне. Но мы говорим о том, чтобы повторить нашу историю со станцией "Академик Вернадский", которая является бывшей британской станцией "Фарадей". Мы говорим о бывшем в употреблении, о не новом западном судне, которое в хороших украинских руках еще до 20 лет может прослужить. Пока не подписан договор о купле-продаже, я не могу называть, с кем и о каком конкретно судне мы ведем переговоры. Но переговоры уже ведутся, это не какая-то абстракция. Далее я хотел бы уточнить два очень важных момента по деньгам. Первый момент - сумма 252 млн грн. Не факт, что вся эта сумма будет использована на покупку судна . Вполне возможно, что в процессе торга цену удастся сбить довольно существенно", - заявил Дикий.

Он добавил, что эти средства были предусмотрены в бюджете страны.

"252 млн грн, которые не успел в этом году потратить Национальный научный фонд, перебросили на наше предложение о ледоколе. Мы реализуем 20-летнюю мечту украинской науки о том, чтобы вернуться в мировой океан", - отметил ученый.

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