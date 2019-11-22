Зеленский отчитал мэра Очакова: "в городе нет дорог"

Президент Украины Владимир Зеленский устроил "разгон" мэру Очакова Сергею Бычкову (Николаевская область) за плохое состояние дорог в городе.

К чиновнику он обратился во время визита в Очаков в среду, 20 ноября, куда в порт прибыли возвращенные Россией украинские корабли.

Президент сказал, что он нечастый гость в Очакове и спросил, есть ли среди присутствующих мэр.

"Дорог нет... Вот мы ехали, их нет... Не могли проехать", – заявил Зеленский.

В ответ на фразу президента мэр заявил, что в городе якобы всего лишь "нет одного спуска, потому что там идет ремонт ливневой канализации". Также чиновник переспросил, где нету дорог: "В Очакове?"

"Мы можем сказать, что в Париже, но мы сейчас в Очакове", – ответил украинский глава.

Мэр пообещал, что дороги положат весной за две недели. "Хорошо, приедем – увидим", – ответил Зеленский.

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