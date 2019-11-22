Появилось объяснение исчезновения личных вещей украинских моряков

Федеральная служба безопасности России изъяла с захваченных в 2018 году возле Керченского пролива кораблей ВМС все оборудование и вооружение.

Это произошло, поскольку они выступают вещественными доказательствами по делу.

Такое объяснение варварству россиян дал адвокат Николай Полозов, представляющий интересы украинских моряков, пишет ТАСС.

"Что касается оборудования, то оно демонтировалось еще зимой: радионавигационное оборудование, артиллерийские боеприпасы, личное стрелковое оружие моряков, некоторые их личные вещи, документы, компьютеры, телефоны были изъяты с кораблей. Многие из этих предметов остаются в качестве вещественных доказательств в уголовном деле", – поделился правозащитник.

Полозов также рассказал о дальнейшей судьбе оборудования.

"До того, как дело будет передано в суд, судьбу вещественных доказательств определяет следователь и своим постановлением он может вывести из числа вещдоков все, что посчитает необходимым. В случае, если это дело будет подходить к какому-то финалу, надлежащее должностное лицо, будь то следователь или судья, должно будет определить дальнейшую судьбу вещественных доказательств", – пояснил он.

Полозов также напомнил, что Россия продолжает считать вещественными доказательствами и сами корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу".

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