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21 ноября • обновлено в 19:43
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ПОРЕБРИК: Путин заявил, что зеленая энергетика опасна

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Президент России Владимир Путин считает, что зеленая энергетика может быть опасной для человечества.

Он считает идеи по развитию безуглеводородной энергетики опасными для цивилизации и такими, которые могут продвигаться сторонниками отдельных бизнес-структур на фоне внимания общества к вопросам экологии.

"Когда продвигаются подобные идеи, мне кажется, что здесь вступают в силу даже не интересы подавляющего большинства стран мира в борьбе за экологию, а конкурентные интересы тех, кто продвигает соответствующие идеи на мировом энергетическом рынке. Эти люди ловко встраиваются в сегодняшние тенденции общественного сознания. А надо исходить из реальных вещей. В дальнейшем надо концентрировать ресурсы на развитии возобновляемых источников, которые сохранят природу на многие тысячелетия вперед для будущих поколений", - сказал он.

Путин выразил опасение, что из-за продвижения подобных идей развитие цивилизации может обернуться назад и "человечество снова может оказаться в пещерах".

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