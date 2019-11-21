Зеленский пообещал проверить все факты по скандалу с педефилией в "Слуге народа"

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подтвердил, что народный депутат от фракции "Слуга народа" Роман Иванисов имеет погашенную судимость за изнасилование несовершеннолетней.

Соответствующее заявление он сделал в ходе брифинга в Киеве в среду, 20 ноября.

"Проверка была осуществлена. Не ГПУ, а соответствующими органами. Все подтвердилось. Судимость погашена и считается, что сейчас он несудимый", – рассказал генпрокурор.

Однако пресс-служба ГПУ вскоре опубликовала опровержение, заявив, что данные главы ведомства не являются подтвержденными.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в свою очередь заявил, что Иванисова нужно исключить из партии, пока не будет проведено тщательное расследование.

Также опубликовал очередное опровержение и сам Иванисов. Он заверил, что "идет грязная игра" и приостановил членство в "Слуге народа".

Президент Украины Владимир Зеленский, поздно вечером 20 ноября прибыв в Очаков встречать возвращенные украинские катера, пообещал проверить все факты по нардепу Роману Иванисову. По его словам, народный депутат будет наказан, если будет доказано, что данные были подчищены, а он действительно имел судимость за изнасилование.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!