Певец "ХАС" стал гостем инфо-панк шоу "Бурчук LIVE"

ХАС (настоящее имя - Хассан Назар-Хайдар Алиевич; 13 января 1991) - украинский хип-хоп исполнитель.

Лидер львовской группы RIZUPS (2007-2015). С 2015 певец реализует сольный проект "ХАС"

Он исполнил несколько своих песен вживую и рассказал о своей работе радио-ведущим.

"Я работаю на радио ХИТ-ФМ ведущим утреннего шоу. Я увидел объявление, что они ищут обновочку для ведущих, записал на диктофон несколько предложений, отправил, и меня пригласили на кастинг", - заявил ХАС.

Он признался, что для него нет проблемы в том, чтобы просыпаться на утренние эфиры.

"Есть люди жаворонки, есть люди совы, а я дельфин - у меня утром работает одно полушарие, а вечером другое, мне комфортно", - заявил певец.

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