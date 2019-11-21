Зеленский двусмысленно пошутил про "Джокера"

Президент Владимир Зеленский высказался о пранкере "Джокере", который в последнее время активно общается и "разыгрывает" украинских политиков.

О нем глава Украины вспомнил в ходе визита в Очаков (Николаевская область) 20 ноября, куда прибыли захваченные в Керченском проливе в 2018 году корабли ВМС.

Один из присутствующих на встрече журналистов спросил президента о пранкере. На это Зеленский ответил:

"Я не знаю, кто такой "Джокер". Возможно, он среди нас даже сейчас".

Отметим, фрагмент видео с этой фразой вскоре после пресс-конференции Зеленского появился на Telegram-канале "Джокера". Ролик подписан фразой "Спокойной ночи".

Как писал OBOZREVATEL, общаясь с представителями прессы в Очакове, Владимир Зеленский пообещал проверить все факты по нардепу Роману Иванисову, у которого нашлась погашенная судимость за изнасилование несовершеннолетней.

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