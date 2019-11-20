ПОРЕБРИК: Патриарху РПЦ Кириллу (Гундяеву) 73 года

Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл (Гундяев) 20 ноября отмечает свой день рождения.

Ему исполняется 73 года. В связи с этим OBOZREVATEL решил напомнить, как Кириллу удалось сколотить миллиарды в России и как выглядит его роскошное имущество.

В свое время Кирилл Гундяев сделал головокружительную карьеру в Русской православной церкви. В 90-е годы он был митрополитом Смоленским и Калининградским и первым в России священником, который пропагандировал христианские идеи через СМИ. Особенной известной была его программа "Слово пастыря".

С 2009 года и до сих пор Кирилл занимает место патриарха Московского и всея Руси. Однако журналисты часто пишут о том, что глава РПЦ в своем немолодом возрасте живет на широкую ногу.

Резиденция патриарха Кирилла

Официальной резиденцией патриарха считается особняк в поселке Переделкино под Москвой. 3-этажное здание размещено на участке площадью в 2,5 гектара.

Помимо основного здания, на территории резиденции патриарха Московского – много дополнительных построек. Это, помимо личных апартаментов, комнаты для гостей, домовая церковь, спортивный и оздоровительный комплекс, хозяйственные помещения, бокс для хранения продуктов.

Также на территории резиденции Кирилла есть парковая зона со скульптурами, пруд, различные хозяйственные постройки.

В интерьере усадьбы – много эксклюзивной мебели, многое из которое привезено из Италии. Фасад напоминает Теремной дворец в Кремле.

Кроме того, Кирилл часто останавливается на Валааме, в Свято-Даниловом монастыре. Есть у патриарха РПЦ резиденции и на Рублевке, на Соловках, в Троице-Лыкове.

А недавно СМИ писали, что духовно-просветительский центр РПЦ, который строится в районе Геленджика, якобы на самом деле должен стать дачей для летнего отдыха патриарха.

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