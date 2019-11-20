Откажется ли Украина от сотрудничества с МВФ: заявления Кабмина
Украина может закончить сотрудничество с Международным валютным фондом в 2023 году.
Как заявила hromadske министр финансов Оксана Маркарова, программа, по которой сейчас ведутся переговоры с МВФ, должна стать последней для государства.
"Мой амбициозный план – суметь закончить ее, чтобы в 2023 году у нас не стоял вопрос, когда мы получим новый транш, а могли бы себя обеспечивать", – сказала она.
Маркарова рассказала, что сейчас правительство ведет переговоры с Фондом в Киеве по кредитной программе, которая "позволит провести массу реформ, приватизацию, концессию и другие вещи".
"Но и должна позволить нам выйти из нее по завершении – как в свое время это смогла сделать Польша", – добавила Маркарова.
Как сообщал OBOZREVATEL, долг Украины перед иностранцами достиг исторического максимума – 100,99 млрд грн. При этом у Зеленского пообещали прорыв для Украины за счет продажи земли, заявив, что это может принести миллиарды долларов за первые пять лет.
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