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20 ноября • обновлено в 16:20
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Суд над Олегом Ляшко: прокурор требовал 2 месяца содержания под стражей

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Бориспольский горрайонный суд во вторник, 19 ноября, отпустил на поруки лидера Радикальной партии Олега Ляшко, которого подозревают в нанесении телесных повреждений Андрею Герусу.

К 14:00 под зданием суда собрались активисты. Часть из них выступила в поддержку политика, другие же – против, пишет "Страна".

Когда же появился сам Ляшко, с ним произошел неприятный инцидент – участники движения "Вирок" бросили в политика презервативы, наполненные вазелином.

Защита Ляшко взбунтовалась из-за того, что Герус, который якобы в начале не имел никаких претензий, резко заявил о статусе пострадавшего. Несколько народных депутатов изъявили желание взять Ляшко на поруки.

В зале суда просмотрели видеозапись с дракой нардепа и главного "радикала" и зачитали документы, которые были приобщены к делу.

Прокурор отметил, что "видео, которое видела вся страна – самое красноречивое доказательство" вины Ляшко, а Герус, по его словам, показания не менял.

В связи с этим он попросил у суда для Ляшко два месяца содержания под стражей без альтернативы залога. "Залога не может быть, если речь идет о насилии. А насилие мы определяем исключительно на основании уголовного кодекса Украины", – добавил прокурор.

Ляшко в ответ заявил, что защищал национальные интересы Украины.

В результате суд разрешил народным депутатам от "Европейской солидарности" (Виктории Сюмар) и "Батьківщини" (Михаилу Волынцу) взять Ляшко на поруки под личное обязательство.

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