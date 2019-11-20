Стала замминистра через постель: в сети появились интимные подробности скандала

Заместитель министра инфраструктуры Украины Александра Клитина якобы получила свою должность через постель.

Об этом стало известно из фрагмента разговора народных депутатов из "Слуги народа", который в Telegram-канал опубликовал нардеп Антон Поляков.

"Александра Клитина, та самая замминистра, которая, судя по аудиозаписи, попала на должность через кровать. А вы говорите, что только через лифт можно", – отметил он.

Также Telegram-канал "Темный рыцарь", который сливает информацию о "слугах", выложил часть разговора "слуг" о замминистра Клитиной.

Далее приводим часть разговора политиков:

- Пока женщины ушли, можно я покажу, какой у нас замминистра. Клитина Саша. Она просила, сильно хотела.

- Хорошая?

- Ого! Ох**енная!

- Вот, назначили, девушка очень хотела стать замминистра.

(Звучит смех)

- Это называется, я чиста перед вами.

- Капец, конечно, нееее, хороша подруга.

Вскоре после скандала пранкер "Джокер" опубликовал переписку с Клитиной. Он посоветовал чиновнице написать о своей счастливой семье в соцсети, и она послушно выполнила все советы, на заметив троллинга.

Александра Клитина до своей должности возглавляла Офис поддержки реформ Министерства инфраструктуры Украины. Работала не только с министром Владимиром Омеляном, но и с его предшественником – Андреем Пивоварским, являясь его советницей.

OBOZREVATEL нашел в сети фото Клитиной, на котором стоит геотег "Крым". Судя по дате, оно было сделано после аннексии полуострова.

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