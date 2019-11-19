Названа самая красивая студентка Украины 2019

Самой красивой студенткой Украины стала Дарина Самсонникова из Одесского национального морского университета.

Об этом сообщается на официальной странице в Instagram конкурса красоты "СтудМисс Украины"

За звание самой красивой студентки боролись участницы, которые победили на конкурсах на региональном уровне. Финал "СтудМисс Украины" прошел в Киеве, где участницы демонстрировали свои таланты, красоту и интеллектуальные способности.

В тройку финалисток вошли Дарина из Одессы, Виктория из Винницы, а также Аделина из Житомира. Однако главную корону конкурса получила одесситка.

"Ну что, настало время поста благодарности. Этому миру, Вселенной, жизни, моим друзьям и близким, а также всем людям, которые просто в меня верят. Сегодня я стала Студмисс Украины 2019! Эмоции, счастье, слезы! И снова ощущение, что я могу все!", - написала в Instagram победительница.

Какими фото Дарина Самсонникова делилась со своими подписчиками до победы в конкурсе.

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