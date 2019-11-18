Зеленский отреагировал на скандал с Кварталом 95

Президент Украины Владимир Зеленский коротко прокомментировал скандал вокруг хора имени Григория Веревки, который высмеял поджог дома бывшей главы Нацбанка Валерии Гонтаревой.

Об этом рассказал в комментарии Екатерине Осадчей актер студии "Квартал 95" Александр Пикалов

"Я написал ему: "ну что?". Он сказал: "отож". И все. Это юмор, это шутки. Это шутки, нужно на это смотреть как-то легче. Но мне кажется, что, если Владимир Александрович сегодня не был бы президентом страны, этот номер зашел бы, все бы смеялись и не было бы ни замечаний, ни проблем – ничего", – сказал Пикалов.

По его словам, теперь "Кварталу" придется осторожнее писать сценарии по поводу тех, кого высмеивают юмористы, после скандала, который разгорелся по всей стране.

"Это проблемы этих людей, но после этого случая, наверное, будем делать так, чтобы никому не навредить, потому что накинулись на хор Веревки. Они поют очень красиво. Они что, после этого номера плохо начали петь", – подчеркнул он.

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