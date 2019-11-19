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19 ноября • обновлено в 13:04
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Ежедневно на Донбассе кто-то убит или ранен: Мирослав Гай

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Ветеран АТО Мирослав Гай в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал сообщения об атаке беспилотника на Донбассе.

"Мне сообщение об использовании беспилотного аппарата с гранатой пришло еще вчера. Более того, я знаю, что были споры, и некоторые из военного руководства пытались подать это как-будто просто граната взорвалась. Но есть уже достаточное количество свидетельств, в том числе от Оксаны Корчинской, Юрия Бутусова, они общались с бойцами. Там скорее всего была диверсия с использованием беспилотного аппарата. Я не знаю, самодельного или нет. Обычно такие небольшие диверсии с использованием гранат делают не серийные беспилотники, а самодельные. Но однозначно, это диверсия со стороны российских войск", - заявил Гай.

Он отметил, что всем известно об обстреле в Петровском, в Золотом на участке разведения, в Авдеевке по жилым кварталам.

"Они взяли вектор на примирение с Россией и возвращения Украины к России, фактически. Они хотят дружить, торговать, они не хотят войны. Они пришли на риторике того, что в Украине была какая-то партия войны, Порошенко, который хочет войны, они это вдалбливали электорату украинскому, всем, кто за них голосовал, говорили - это олигархи хотят войны. Сейчас они пришли, война-то не прекратилась, хотя Порошенко и Турчинов не у власти, Полторака убрали, Муженко с позором отстранили, когда он был на международной встрече. А теперь они пришли и внезапно война не заканчивается, нет волшебной палочки. Оказывается, виновата Россия, оказывается, Путин не идет на прямые переговоры, врет и смеется Зеленскому в лицо, говорит, что они никого не контролируют. При этом гумконвои из России идут, снаряды продолжают поставляться по железной дороге", - заявил Гай.

Он добавил, что власть теперь удивлена, тем что им Путин говорит отводить войска, они отводят, думают, может теперь случится чудо, а чуда не происходит.

"Соответственно, это или наивность или государственная измена. Я в наивность давно уже не верю. Объяснять своему электорату они теперь не могут, и они решили просто молчать - нет обстрелов, закрыли глаза, у нас мир. При этом у нас каждый день кто-то погибает или ранен", - отметил ветеран АТО.

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