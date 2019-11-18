Гайтана родила дочь и представила свой первый клип - ч.2

Певица Гайтана посетила прямой эфир ObozTV.

Она стала гостьей инфо-панк шоу "Бурчук LIVE", где представила свой новый хит "Танцы со звездами" и рассказала о подробностях личной жизни.

"Вы знаете, мой муж, он музыкант, поэтому молчание было для кого-то, но не для меня. У нас много музыки в доме. Каждую минуту. Музыки всегда полно от рока до фолка. Музыка уже течет по венам, я даже не могу представить свою жизнь без музыки. Когда мне грустно, я пою блюз, когда мне весело, я пою вот такие танцы", - призналась певица.

Она рассказала, что создает музыку вместе со своим мужем Александром Смартом. С ним певица также подписала брачный контракт.

"В этом нет ничего плохого, это доверие, это защита и очень часто, когда люди расстаются, идет распределение имущества и женщина может остаться без ничего. Это была его идея, и конечно же я согласилась", - заявила Гайтана.

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