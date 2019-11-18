Генпрокурор Рябошапка предупредил Коломойского

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка предупредил бизнесмена Игоря Коломойского, что Генпрокуратура будет расследовать производства против любого, кто нарушил закон.

Об этом он заявил в интервью Kyiv Post. Рябошапка также отметил, что это будет касаться и другого олигарха – Рината Ахметова.

"В этой стране нет ни одной неприкосновенной личности. Мы имеем очень сильную поддержку со стороны президента и парламента. Я имею право привлечь к ответственности любого, кто нарушил закон, даже Коломойского, даже Ахметова и любого другого олигарха. Любой может быть привлечен к уголовной ответственности, если он совершил преступление, и есть доказательства", – сказал Рябошапка.

По словам генпрокурора, существует политическая воля для раскрытия самых преступлений, но "не стоит ожидать чуда". Генпрокуратура не вынесет подозрения олигархам уже сейчас.

"У нас есть вся необходимая нам политическая воля, но для того, чтобы расследовать дела очень влиятельных людей, нужен еще один компонент – профессиональные мощности прокуратуры. Иногда у государства не хватает мощностей, чтобы преследовать слишком влиятельных людей. Они контролируют медиа и целые отрасли экономики. они могут достаточно эффективно противостоять государству. Мы строим наши мощности, но понимаем, что уровень доверия к прокуратуре сейчас очень низкий", – заявил Рябошапка.

"Это процесс эволюции. Я не могу действовать революционно, борясь против самого могущественного человека в стране", – сказал Рябошапка отвечая на вопрос журналиста – может ли общественность ожидать, что Коломойского или кто-то из ему подобных олигархов будет привлечен к уголовной ответственности за банковское мошенничество, что стоило клиентам ПриватБанка 5,5 миллиарда долларов.

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