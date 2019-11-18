Гайтана родила дочь и представила свой первый клип - ч.1

Певица Гайтана посетила прямой эфир ObozTV.

Она стала гостьей инфо-панк шоу "Бурчук LIVE", где представила свой новый хит и рассказала о подробностях личной жизни.

"Мне кажется, что это все позитивное настроение, даже когда я бываю злючка, это бывает очень редко. Я очень быстро все забываю. Все быстро отпускаю. Мне проще забыть и не вспоминать плохие эмоции, я быстро отвлекаюсь на музыку, на веселье. Спорт также является неотъемлемой частью моей жизни", - призналась певица.

Гайтана рассказала, почему последнее время о ней не было ничего слышно.

"Я родила дочь Николь, ей уже два года и пять месяцев. Я позволила себе сделать такой небольшой отпуск. Николь обожает петь и танцевать, даже когда телефон просто звонит. После рождения ребенка это мой первый клип", - отметила певица.

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