Глава СБУ заявил, что ходит в церковь Московского патриархата

Глава СБУ Иван Баканов признался, что является прихожанином Русской православной церкви в Украине (ранее УПЦ МП).

Об этом друг президента Украины Владимира Зеленского рассказал в интервью "Главкому", отметив, что верит в бога.

"Хожу в Свято-Введенский монастырь. Этот храм принадлежит Московскому патриархату, которого в действительности не существует и который выдумали политики для разделения на своих и чужих, цинично используя веру в политических игрищах", – заявил Баканов.

"Я не могу себе представить, чтобы на небесах существовало разделение для верующих церквей с Томосом и тех, кто ходит в другие храмы. Я могу помолиться и в синагоге, и в мечети – человек идет к богу, а не к патриархату", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в "Слуге народа" раскрыли правду о конфликте главы СБУ Ивана Баканова со своим бывшим заместителем Владиславом Бухаревым.

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