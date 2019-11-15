Глава СБУ заявил, что ходит в церковь Московского патриархата
Глава СБУ Иван Баканов признался, что является прихожанином Русской православной церкви в Украине (ранее УПЦ МП).
Об этом друг президента Украины Владимира Зеленского рассказал в интервью "Главкому", отметив, что верит в бога.
"Хожу в Свято-Введенский монастырь. Этот храм принадлежит Московскому патриархату, которого в действительности не существует и который выдумали политики для разделения на своих и чужих, цинично используя веру в политических игрищах", – заявил Баканов.
"Я не могу себе представить, чтобы на небесах существовало разделение для верующих церквей с Томосом и тех, кто ходит в другие храмы. Я могу помолиться и в синагоге, и в мечети – человек идет к богу, а не к патриархату", – добавил он.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в "Слуге народа" раскрыли правду о конфликте главы СБУ Ивана Баканова со своим бывшим заместителем Владиславом Бухаревым.
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