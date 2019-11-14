Зеленский поблагодарил своих однопартийцев за голосование в ВР

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 13 ноября, после успешного принятия в Верховной Раде законопроекта о рынке земли записал видеообращение к народным депутатам.

Ролик опубликовали на Telegram-канале "Темный рыцарь"

"Я хочу поблагодарить каждого нашего депутата от "Слуги народа". Сегодня была очень трудная работа. Мы сейчас еще даже не осознаем, что вы отменили действительно экономическое рабство", – шепотом заявил президент в салоне автомобиля.

По мнению Зеленского, это решение останется в истории и поменяет ход событий в государстве.

"Каждый украинец станет собственником своей земли. Я думаю, это обязательно запишут в учебниках истории, автором которой сегодня стал каждый из вас. Спасибо", – добавил президент.

Человек, скрывающийся под ником "Темный рыцарь", не оценил посыл главы государства. "Впервые слышу, чтобы будущих рабов гордо называли собственниками", – прокомментировал он.

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