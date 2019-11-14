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14 ноября • обновлено в 17:16
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Коломойский призвал разорвать отношения с МВФ и занять деньги у России

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Миллиардер Игорь Коломойский призвал Украину отказаться от помощи Международного валютного фонда.

Он предложил заменить помощь МВФ кредитам от Российской Федерации, сообщает New Your Times.

"Мы возьмем 100 миллиардов долларов у россиян. Я думаю, что они с радостью нам их дадут", – сообщил Коломойский.

При этом такое заявление миллиардер сделал накануне визита миссии МВФ в Украину.

"Люди хотят мира, хорошей жизни, они не хотят воевать. А вы, – Америка, – заставляете нас воевать и даже не даете нам денег за это", – резюмировал Коломойский.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Игорь Коломойский призвал президента Украины Владимира Зеленского объявить дефолт.

При этом экономический эксперт Виктор Скаршевский заявил, что Украина может не возвращать долги Международному валютному фонду.

"Дефолты перед МВФ – достаточно частое явление. За последние 60 лет (с 1959-го), 30 стран допустили 34 дефолта по кредитам МВФ", – отметил он.

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