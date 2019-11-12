Украинский певец хочет заменить Поплавского на должности ректора КНУКиИ

Закарпатский певец, участник "Голоса страны-5" Иван Пилипец хочет заменить Михаила Поплавского на должности ректора Киевского национального университета культуры и искусств.

Об этом артист рассказал в интервью Mukachevo.net. Сейчас он учится в аспирантуре этого же вуза, пишет OBOZREVATEL.

"И вообще я хочу стать ректором Киевского национального университета культуры и искусств. Михаил Поплавский с каждым годом не становится "юным орлом", не молодеет. А я все больше углубляюсь в науку. Есть много планов на будущее. Надеюсь, что все задуманное осуществится, и всем того же желаю", – заявил Пилипец.

По словам певца, сейчас самое главное в его жизни – это обучение, а уже после этого можно думать и о других планах.

Также отмечается, что Поплавский возглавляет должность ректора с 1993 года.

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