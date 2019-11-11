Певица SHY рассказала о своем проекте помощи детям-сиротам

Клипмейкер Юрий Движон и певица SHY посетили прямого эфира ObozTV. они стали гостями инфо-панк шоу "Бурчук Live".

"У нас сначала состоялась презентация песни, которая называется "Вернись ". Это такая лирическая баллада о том, как человеку не хватает человека. Затем я связалась с моим любимым клип-мейкером, и Юра предложил не снимать что-то стандартное о любви", - отметила певица.

"В словах этой песни я увидел совсем другой контекст, то есть "Повернись", то есть поверни свой взгляд на эту проблему", - рассказал клип-мейкер.

"Мы сняли видео и запустили проект, который призывает не отворачиваться от проблемы сиротства в Украине", - заявила певица SHY.

Она также исполнила свою песню вживую в прямом эфире инфо-панк шоу "Бурчук Live".

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