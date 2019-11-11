Суд в Гааге начнет рассматривать иск Украины против РФ по существу

В пятницу, 8 ноября, Международный суд ООН признал наличие своей юрисдикции рассматривать иск Украины против РФ.

Соответствующее решение было зачитано председательствующим судьей на заседании суда в Гааге (Нидерланды).

Международный суд ООН признал возможность рассматривать дело о применении и толковании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма на Донбассе и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Судьи большинством голосов трижды отклоняли предварительные возражения России. Чтобы посмотреть полный текст резолютивной части, читайте материал по ссылке.

Что это значит

Украина требует возместить убытки за продолжающиеся и систематические нарушения двух конвенций.

Обвинения украинской стороны состоят в снабжении террористов на Донбассе оружием, обстрелах мирных жителей. Ясное дело, огромная роль отводится вине России за крушение рейса MH17. Отдельное место имеют обвинения по Крыму: в частности, дискриминация, запрет Меджлиса, убийства, задержания и обыски у активистов.

Россия требовала от суда закрыть дело и утверждала, что конвенция по терроризму не может быть применена касательно ее помощи "Л/ДНР".

В дальнейшем Суд ООН может перейти к рассмотрению дела по существу.

Отметим, решение бывший министр иностранных дел Павел Климкин назвал важной победой Украины, поздравив команду дипломатов.

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