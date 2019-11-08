Комик Андрей Молочный разгневал сеть высказываниями о фашистах

Чем сегодня занимается звезда украинского Сomedy Андрей Молочный, который оказался в центре скандала из-за своего заявления о фашистах в Украине.

В своем время Молочный был одним из самых известных украинских комиков. В частности, популярность звезде принес "Дуэт имени Чехова", который Андрей создал вместе с другим комиком из Украины Антоном Лирником в 2006 году.

Затем, спустя два года, на украинском телевидении появилось новое скетч-шоу "Файна Юкрайна", генеральным продюсером которого стал Молочный. Рейтинги юмористической передачи радовали высокими цифрами, и шоу просуществовало до 2011 года.

Параллельно Антон и Андрей продолжали выступать в дуэте, поэтому неожиданная новость о завершении работы "Дуэта имени Чехова" во второй половине 2016 года шокировала многих поклонников.

Однако, как оказалось, известие удивило не только фанатов, но и напарника Молочного Антона Лирника. Тогда комик признавался:

"Дуэт имени Чехова более не функционирует! Причем - уже давно. Забавно, что концертный директор Дуэта еще на прошлой неделе продавал нас на корпоратив. Значит, не я один узнал о закрытии коллектива сегодня утром, из Инстаграма".

В 2016 году Молочный вернулся на "Сomedy Club" с новым проектом, который получил название "Аппетитные пампушки"

В 2017 году Андрей поучаствовал в съемках комедии "Zомбоящик", в котором снялись резиденты "Сomedy Club и актеры рейтинговых проектов телеканала "ТНТ" – Андрей Гайдулян, Настасья Самбурская, Станислав Ярушин. Премьера картины состоялась в начале 2018 года.

Сейчас Андрей Молочный много времени проводит с семьей, предпочитая держаться вдали от публичности. Также комик ведет страницу в Instagram. Правда, обновляет ее не так часто - в последнее время в соцсети Андрея лишь изредка появляются новые публикации. Более того, в основном на редких фото изображена еда, природа либо архивные кадры.

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