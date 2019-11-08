Эксперт объяснил значение Будапештского меморандума для Украины

Эксперт-международник Владимир Воля в прямом эфире ObozTV прокомментировал переговоры в нормандском формате.

"Если внимательно почитать текст Будапештского меморандума, то там в последнем пункте говорится, что государства подписанты обязуются начать консультации. То есть на самом деле мы не видим каких-то конкретных мер, понимаете? Начать консультации. Сколько они продлятся. Чем они завершатся, как быстро. Ничего этого в меморандуме нет. Кроме того, нужно иметь в виду, что меморандум - это памятка, то есть очень символический документ, с одной стороны он описывает ситуацию, а с другой стороны, ни одно государство, которое подписалась, не имеет каких-либо обязательств, важно также вспомнить, что Франция и Китай отказались ставить там подписи. Они сказали, что да, мы будем консультировать, но подписи ставить не будем", - заявил Воля.

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