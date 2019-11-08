ПОРЕБРИК: Цемах готов давать показания

Экс-командир подразделения ПВО террористической группировки "ДНР" Владимир Цемах готов дать показания следователям из Нидерландов, которые расследуют дело о катастрофе рейса MH17.

Однако при условии, что "допрос будет проходить только у него на родине". Об этом заявил его адвокат Анатолий Кучерена, сообщает российский "Интерфакс".

Він Цемах готов давать показания при обеспечении его прав.

"Естественно, допрос может проходить только у него на родине, на Донбассе", — заявил Кучерена, добавив, что его подзащитный намерен доказать невиновность.

При этом адвокат подчеркнул, якобы Цемах оказался в тупиковой ситуации — его, как ключевого фигуранта дела о катастрофе MH17, объявили в розыск в РФ, из-за чего он не может выехать на российскую территорию.

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