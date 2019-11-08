Большое интервью Зеленского: о чем говорил президент

Президент Украины Владимир Зеленский дал новое большое интервью. В нем он рассказал о работе депутатов от "Слуги народа", молодого правительства и правоохранительных органов.

Глава государства вновь пообещал посадки, а также поделился мыслями о том, как завершить войну на Донбассе. Интервью под названием "Откровенно с президентом" было опубликовано в социальных сетях на странице Офиса президента в четверг, 7 ноября.

О нардепах от "Слуги народа"

Зеленский намерен сделать выводы по народным депутатам от "Слуги народа" до конца текущего года. Президент обратил внимание, что внимательно следит за "новыми лицами" в парламенте и признал наличие определенных проблем во фракции.

"Позорные смски... Они тоже есть. Есть позорные слухи. Но я рад, что пока это лишь слухи. Есть минусы статистики со стороны того или иного депутата. Но мы следим, и серьезные выводы будут сделаны до конца этого года", – заявил президент.

Зеленский отметил, что в его фракции "Слуга народа" собрались как профессионалы, которые хорошо знают законодательство, так и обычные люди без опыта.

"254 человека – они разные. Есть те, кто знает все законы, они образованные, ведущие экономисты с практикой, с опытом, юристы. А есть обычные люди: фермеры или с предприятий. Простые. Они, извините на таком слова, долго въезжают. Поэтому есть ошибки", – сказал он.

О правительстве Алексея Гончарука

Президент заявил, что министры, которые к концу 2019 года не покажут успешных результатов своей работы, попрощаются с должностями.

"Такого молодого правительства никогда не было. Есть и плюсы, и минусы. Нет опыта в коррупции – это хорошо. Мы же сказали, что будет полная перезагрузка власти. Да это риск, но плюс. Если они не справятся – ждем до конца этого года. Кто не сможет, с теми будем прощаться", – пообещал Зеленский.

О войне на Донбассе

Зеленский уверен, что войну на Донбассе можно прекратить, только обсуждая ее в "нормандском формате" и согласовывая все решения с украинским обществом.

Он подчеркнул, что никакой капитуляции нет, и секретов от украинцев по поводу войны не будет, поскольку "эта тема очень чувствительная".

"Мы не можем решить вопрос с войной, прекратить ее, не разговаривая с людьми, как минимум, в "нормандском формате". Вы знаете, что мы долго шли к тому, чтобы восстановить "нормандский формат". С 2016 года этих встреч не было, прошло уже 3,5 года, сколько людей, давайте посчитаем, погибло за это время", – сказал президент.

Об отводе войск

Зеленский отметил успехи украинских военных в Золотом и Станице Луганской и заверил, что в Петровском также не должны возникнуть проблемы.

"Мы развели войска в Станице Луганской и, видите, сделали временный пешеходный мост. А сейчас уже заливается бетоном, будет фундаментальный мост построен. Там КПВВ, свет, там Швейцария!" –похвастался он.

"Никакой серой зоны нет! Забудьте эти слова. Там безопасная ситуация. Там находятся наши люди. Военные ушли, там представители полиции и службы безопасности", – добавил президент.

О посадках

Зеленский пообещал, что резонансные уголовные производства будут доведены до конца. Среди них: убийства Гандзюк и Шеремета, дела Майдана.

"В чем проблемы быстрых посадок? Много дел, поверьте. Есть такие, к которым, мы поняли, что нужно подготовиться. Иначе виновные будут выходить на свободу, потому что все эти дела развалятся в судах. Поэтому всё будет. И с делом Кати Гандзюк, и с Павлом Шереметом, и все эти дела в оборонной сфере. Все будет", – подчеркнул он.

О страхах украинцев

Зеленский напомнил о страшилках для украинцев до и после избрания его президентом Украины. Он отметил, что несмотря на все опасения, дела в стране не ухудшились.

"Я хочу напомнить. Нам говорили о чем? Смотрите, этот президент не доживет до октября. Это правительство будет существовать максимум два месяца. Нам говорили, что доллар будет по сто, что все международные партнеры от нас отвернутся, что мы не сможем привлечь ни одного инвестора в Украину. Ничего из этого не произошло. Все нормально", - сказал Зеленский.

Об усталости

Президент пожаловался, что работа забирает у него все силы.

"К этой работе привыкнуть невозможно. Люди говорят, что к хорошему быстро привыкаешь. А это реальная жизнь, очень сложная. Очень сложная профессия, забирает все силы, время и иногда желание. Ты просто в конце вечера из человека превращаешься в какой-то такой организм, который не хочет ни думать, ни что-то делать, даже не понимает иногда, о чем говорит семья", – поделился он.

О "большой мечте"

Зеленский мечтает, чтобы все территории и люди в Украине поскорее объединились.

"Хотелось бы, чтобы мы все объединились ради одной главной победы. А главная победа у нас – это вернуть всё и всех, никого на этом пути не потерять, и остаться объединенной страной!" – заявил он.

В ходе интервью Зеленский также заехал подкрепиться в McDonald’s и купил кофе с "пирожочком", отказавшись от полюбившейся президенту шаурмы.

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