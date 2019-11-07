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7 ноября • обновлено в 16:54
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Певица MARUV жестко отреагировала на критику о награде MTV

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В сети появилось видео со скандальной украинской певицей MARUV на премии MTV Europe Music Awards.

Так, артистка, которая получила награду, как лучшая российская исполнительница и ранее опровергла свою связь с РФ, на красной дорожке обозначила, откуда она родом

"Все привет! Меня зовут MARUV и я из Украины", — ответила певица на просьбу ведущего представить себя.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Скандальная украинская певица MARUV (Анна Корсун) получила награду престижной музыкальной премии MTV Europe Music Awards как "лучшая российская исполнительница".

  • Сеть взбесило то, что украинскую певицу назвали россиянкой.

  • Дабы успокоить разъяренных пользователей директор артистки Кирилл Фельдман сделал официальное заявление, сообщив, что MARUV не имеет никакого отношения к России.

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