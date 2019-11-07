Журналистов хотят наказывать за "манипуляции"

В Украине планируют усилить ответственность журналистов за распространение неправдивой информации.

В частности, в законодательство намерены ввести понятие "манипулирование общественным мнением" и его критерии. Об этом заявил министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский на парламентских слушаниях о безопасности журналистов, передает "Громадське".

При этом он отметил, что в законах пересмотрят и вопрос защищенности представителей СМИ при исполнении ими профессиональных обязанностей.

По словам министра, не только за манипулирование журналистами общественным сознанием, но и за его заказ может быть предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

"В последнее время у меня происходит немало дискуссий о свободе слова и грани между ее защитой и манипуляциями. Да, мы понимаем и знаем, что эта грань очень тонкая, и я понимаю, что важнейшая задача государства — выстроить этот баланс между защитой своего информационного пространства и свободы слова. Именно поэтому защита журналистов и ответственность за искажение общественного мнения — это неразрывные части", — сказал Бородянский.

Однако он подчеркнул, что для этого правительство сначала должно обеспечить защиту журналистов, а также гарантировать условия, при которых сотрудники СМИ смогут честно и профессионально выполнять свою работу.

Помимо этого, считает Бородянский, должна быть усилена ответственность и за обнародование данных журналистов. Именно эти изменения, добавил министр, планируют внести в законодательство Украины.

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