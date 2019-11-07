Зеленский поднимал вопрос украинского бойца Маркива с премьером Италии

Президент Украины Владимир Зеленский поднимал вопрос по делу осужденного к 24 годам тюремного заключения в Италии украинского военнослужащего Национальной гвардии Виталия Маркива

Это произошло на встрече с премьер-министром Италии Джузеппе Конте в рамках сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Об этом в интервью OBOZREVATEL сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, отметив, что после вынесения приговора разговора было два.

"По моей информации, Зеленский провел два разговора с итальянским премьер-министром Конте, один из них по телефону, а второй во время встречи на заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Это была одна из ключевых тем, и президент обращался к премьеру с тем, чтобы итальянская власть следила, чтобы это было законным и справедливым решением", – рассказал заместитель министра, имея в виду будущее рассмотрение апелляции на приговор суда первой инстанции.

Ответ итальянской же стороны сводится к одному, что "у них независимая судебная система, поэтому они не могут на это влиять", – отметил Геращенко.

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